Sabaudia, Casa della Salute e Punto di Primo Intervento: passo in avanti in Consiglio

La realizzazione di una Casa della Salute con annesso Punto di Primo Intervento a Sabaudia: approvata all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio comunale la delibera di richiesta alla Regione Lazio.

Nello specifico viene chiesto all’Ente regionale di predisporre gli atti e i finanziamenti necessari per avviare la fase di realizzazione della Casa della Salute con i servizi: assistenza primaria, attività specialistiche ambulatoriali con particolare riferimento alle discipline di cardiologia, pneumologia, diabetologia/endocrinologia, oculistica ed eventualmente altre discipline specialistiche, in collegamento funzionale con altri presidi aziendali, per la presa in carico e la continuità assistenziale; ambulatorio infermieristico; presidio di diagnostica per immagini, punto prelievi; area dell’accoglienza; sportello CUP; Punto Unico di Accesso (PUA); area del volontariato.

La richiesta prevede anche l’istituzione di alcuni servizi per il Punto di Primo Intervento: centro per i disturbi cognitivi e demenze – Centro territoriale esperto; centro/sportello antiviolenza; Centro di Assistenza Domiciliare (CAD); Assistenza ambulatoriale complessa; attività fisica adattata; trattamento del dolore cronico, nell’ambito delle specifiche reti; telemedicina; screening; vaccinazioni; assistenza ai migranti.

Piena soddisfazione è stata espressa dal neoconsigliere Luca Danesin: “Questa delibera proietta la città di Sabaudia verso un futuro sanitario innovativo – commenta – La compattezza di tutta l'assise nell'approvazione di tale richiesta dimostra come vi sia l’esigenza di assicurare a Sabaudia una struttura preposta a prime cure e assistenza medica, oltre ad un’offerta sanitaria a trecentosessanta gradi in grado di rispondere alle necessità dell’intera collettività. Ci auguriamo che le nostre richieste vengano ascoltate e realizzate”.

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale è andato poi ad Ennio Zaottini “per il grande impegno profuso durante il suo incarico di assessore alla Salute e per il sostegno che, a titolo personale, sta continuando ad offrire per assicurare alla città una struttura polivalente dedita alla prevenzione, alle cure primarie e all’assistenza sanitaria, adeguata alle esigenze della collettività”.