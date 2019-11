Casa della Salute a Sabaudia e Mof di Fondi, La Penna: “Attenzione della Regione per la provincia”

“La Regione Lazio continua a lavorare concretamente per la provincia di Latina come dimostrano gli ultimi atti adottati per la realizzazione della Casa della Salute di Sabaudia, le norme e le linee guida per l’accordo transattivo e la rateizzazione dei debiti della società Imof che gestisce il Mercato Ortofrutticolo di Fondi”. A parlare è il consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore La Penna.

“La Regione sta mantenendo il suo impegno sul territorio per garantire il diritto alla salute – sottolinea - senza chiudere strutture sanitarie, al contrario potenziando l’offerta socio sanitaria al servizio del territorio sia dal punto di vista delle prestazioni che delle strutture. Nell’ultima seduta di Giunta regionale sono stati stanziati oltre 582mila euro a favore della Asl di Latina per l’attivazione e la realizzazione della Casa della Salute di Sabaudia e, secondo programma, saranno nei prossimi mesi completati i moduli delle Case della Salute di Sezze e Priverno e istituite quelle di Minturno, Gaeta, Aprilia, Cori e Cisterna. Inoltre, per quanto riguarda il servizio svolto dai PPI, nessuna chiusura né depotenziamento, ma anzi il mantenimento del servizio h24 con personale medico ed infermieristico specializzato e la prossima definizione di un piano di rafforzamento del servizio svolto dal 118. Tutti atti che, grazie alla collaborazione e sinergia fra il Consiglio Regionale, i Sindaci, gli amministratori e le forze sociali del territorio con l’Assessore Regionale alla sanità Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl Giorgio Casati, sono diventati parte importante della programmazione di questa amministrazione per fornire una efficiente rete di servizi sanitari sull’intero territorio provinciale, da nord a sud, ed investire su una integrazione sempre più forte fra poli ospedalieri e servizi territoriali.

“Analogamente la Giunta regionale – sottolinea La Penna – ha approvato una delibera contenente le linee guida per un accordo transattivo per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi dando seguito agli interventi normativi degli ultimi anni e prevedendo non soltanto una possibilità di rateizzare i debiti della società concessionaria verso la Regione in un periodo ventennale, ma altresì prevedendo la possibilità di porre a carico della Regione medesima le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà regionale per i primi quattro anni dalla data di autorizzazione alla rateizzazione dei debiti. Con il recente provvedimento viene resa possibile la fusione tra le società Imof e Mof propedeutica al piano di rilancio del mercato ortofrutticolo di Fondi, nel rispetto delle norme volte alla sana gestione finanziaria”.