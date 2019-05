Calamità naturali, anche Sabaudia firma la richiesta di provvedimenti alla Regione

Anche l’amministrazione comunale di Sabaudia ha partecipato al tavolo di lavoro convocato a Cisterna, insieme ad altri undici Comuni della provincia di Latina e alle Organizzazioni Professionali Agricole, per sottoscrivere una formale richiesta di provvedimenti da adottare a sostegno del settore agricolo per il continuo ripetersi di avversità atmosferiche e calamità naturali.

Nel documento, rivolto al presidente del Consiglio eegionale, all’assessore regionale all’Agricoltura e al presidente della Giunta del Lazio, si evidenzia tra le altre cose, la necessità di attivare “strumenti ristoratori e agevolatori” come contributi in conto capitale, proroga della scadenza delle rate riferite ad operazioni di credito agrario e l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico delle imprese danneggiate. Si chiede, inoltre, di inserire nel Piano Sociale Regionale un’apposita misura destinata alla copertura meccanica degli impianti e la modifica del sistema delle franchigie. Durante l’incontro, al quale ha partecipato in rappresentanza del Comune di Sabaudia il consigliere Massimo Celebrin, sono stati poi affrontati i temi inerenti l’accesso al credito, le dilazioni di prestiti e le agevolazioni per le zone montane e svantaggiate.

Piena soddisfazione per il consigliere Celebrin, che ha la delega all’Economia agroalimentare: “Si tratta di un’iniziativa congiunta su un tema non più rimandabile. L’agricoltura rappresenta il 61% del Pil di Sabaudia, le imprese agricole hanno affrontato e continuano ad affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici con tutti gli svantaggi del caso e non possono più essere lasciate sole. L’auspicio pertanto è che questa formale richiesta di interventi mirati sia soddisfatta in tutti i suoi punti. Si fa un gran parlare di giovani, start up e imprese green e su tutto questo ci sono giustamente investimenti importanti; al contrario poco o nulla si parla dei cambiamenti climatici, che sono a mio avviso il vero tema caldo del presente e del futuro. Bisogna rimboccarsi le maniche e adeguare leggi e regolamenti”.