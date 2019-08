Matteso Salvini a Sabaudia: il tour estivo del vicepremier passa per la città delle dune

Matteo Salvini arriva a Sabaudia. Il ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio sarà mercoledì 7 agosto nella città delle dune. Una tappa pontina del tour estivo del leader della Lega che sempre il 7 agosto sarà anche ad Anzio prima lasciare il Lazio per dirigersi il giorno successivo verso l’Abruzzo, nell’ambito di un fitto programma di appuntamenti.

Una data importante quella di mercoledì con in calendario la discussione e il voto al Senato delle mozioni per la Tav. Il comizio di Matteo Salvini a Sabaudia è previsto per le 20 in piazza del Comune dove il leader della Lega potrà incontrare i militanti e simpatizzanti del partito. Ma secondo il calendario diffuso nelle ultime ore il ministro dell’Interno si affaccerà a Sabaudia anche nella mattinata dove è prevista la sua presenza presso lo stabilimento dell’Oasi di Kufra.

Nel gennaio scorso il vicepremier aveva spostato la sua attenzione su Sabaudia quando mentre era impegnato a Fidene per la consegna al Comune di Roma di un immobile confiscato aveva fatto riferimento alla città delle dune: “Restituiremo ai cittadini parecchie villette confiscate a Sabaudia” aveva detto in quell’occasione. Il leader della Lega era stato l’ultimo volta nella provincia pontina lo scorso 5 maggio prima del voto per le europee per un incontro pubblico a Piana delle Orme.