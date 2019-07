Sabaudia, esce dalla Giunta Ennio Zaottini: il nuovo assessore all'Ambiente è Tiziano Lauri

E' Tiziano Lauri è il nuovo assessore della Giunta comunale di Sabaudia. Il capogruppo dei “Giovani Cittadini” è stato nominato dal sindaco Giada Gervasi in avvicendamento dell’uscente Ennio Zaottini, a lui va la delega all’Ambiente ed Economia del Mare.

“Ringrazio il sindaco per la stima e la fiducia accordatami - commenta Lauri - Sono onorato di questa nomina che mi consentirà di contribuire ancora più vigorosamente alla crescita di Sabaudia, intervenendo su tematiche importanti per tutta la comunità. Uno dei principali obiettivi, vista anche la delega che seguivo prima della nomina, è quello di portare a termine l’iter di approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili (Pua) fermo da svariati anni e che necessita di interventi importanti visti i cambiamenti territoriali, economici e climatici subiti dalla costa. Sono convinto che mettere a sistema le risorse naturali e paesaggistiche del nostro territorio possa rappresentare un volano per rilanciare e sviluppare l’economia della nostra città. L’operato dell’Assessore Zaottini sarà il punto dal quale continuare percorsi già in itinere e per tracciare nuove linee di sviluppo delle politiche sull’ambiente e dell’economia del mare. Mi piacerebbe inoltre poter iniziare un cammino che avvicini le nuove generazioni ai temi ambientali e del riciclo, perché è necessario che ogni cittadino capisca che i rifiuti possono essere una risorsa se gestiti nel modo corretto e che il nostro territorio va tutelato anche attraverso piccoli gesti d’attenzione verso la natura”.