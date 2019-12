Le sardine di Latina riempiono piazza del Popolo, gli organizzatori: “Un successo”

Circa 2mila persone hanno affollato nel pomeriggio di ieri piazza del Popolo, partecipando alla manifestazione organizzata dalla “sardine di Latina”. Una mobilitazione, che come accaduto in altre tantissime piazze italiane dopo il là lanciato da Bologna, che è nata e si è alimentata in queste settimane attraverso i social network, sopratutto Facebook, e il passaparola tra le persone.

E anche nel capoluogo pontino la città ha risposto presente. Nessuna bandiera a sventolare, nessun simbolo di partito, come chiesto dagli organizzatori, ma tante le persone, di ogni età, presenti in piazza del Popolo.

Sono soddisfatti del risultato gli organizzatori. “E’ stato un successo”, commenta questa mattina su Facebook, una delle organizzatrici del movimento, Anna Claudia Petrillo. “Eravamo tante e tanti, eravamo stretti stretti. Che spettacolo che siamo”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Sono molto emozionata, non mi sarei aspettata tutta questa gente - ha detto ieri in piazza parlando davanti alle tantissime persone accorse - Siamo in questa piazza per dimostrare che anche a Latina esistono le persone che resistono. Resistono alla retorica dell'odio, alla violenza verso gli ultimi. E siamo la risposta migliore al populismo e ai sovranisti. Siamo qui perché è ora di mettere in campo le nostre energie. Non faremo nessun passo indietro sui diritti acquisiti. Non legittimeremo le politiche della Lega, sessiste, misogine, razziste. Non è più tempo di stare a guardare. I diritti quando non sono di tutte e di tutti si chiamano privilegi".

Insieme a lei anche Lorenzo Donnoli, uno dei giovani volti che ha animato la protesta e arrivato nel capoluogo dall’Emilia.