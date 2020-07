Scuola: il presidente Medici a confronto con i dirigenti: “Al lavoro per ripartire in sicurezza”

C’è stata questa mattina nell’aula Loffredo della Provincia di Latina la riunione con i dirigenti delle scuole superiori. Un incontro su iniziativa del presidente Carlo Meidici e dei dirigenti dell’Ente che hanno voluto raccogliere le istanze di tutti i responsabili degli istituti pontini in vista della riapertura del prossimo anno scolastico.

La ripartenza di settembre infatti dovrà avvenire secondo le disposizioni varate dal Ministero in termini di sicurezza e distanziamento causa Covid-19 e le strutture scolastiche dovranno di conseguenza essere organizzate con maggiori spazi e ricorrendo, quando possibile, alla didattica digitale integrata.

I dirigenti degli istituti superiori di tutta la provincia hanno quindi esposto la situazione del proprio plesso soffermandosi sul numero delle classi a disposizione e sulle esigenze rispetto al numero degli studenti, sulla possibilità di ricavare ulteriori spazi abbattendo qualche parete o realizzando nuovi tramezzi o ancora utilizzando palestre e laboratori adeguatamente organizzati.

Tutte le istanze saranno raccolte dagli uffici della Provincia che provvederanno a predisporre un piano di interventi edilizi oltre all’acquisto di materiale quale i banchi monoposto per arrivare al 14 settembre nelle migliori condizioni per ripartire.

“Stiamo lavorando in sinergia con la Regione e con tutti i dirigenti scolastici provinciali – ha spiegato il presidente Medici – per cominciare il nuovo anno scolastico rispettando le norme sulla didattica digitale integrata e sull’articolazione modulare in gruppi dei studenti con turni differenziati. Abbiamo a disposizione un milione di euro da utilizzare per l’edilizia leggera quindi per interventi all’interno dei 40 edifici superiori di nostra competenza. Ora raccoglieremo le istanze ed i suggerimenti per poi procedere con la programmazione degli interventi”.