Scuole, il Comune si prepara alla riapertura: il punto sulla riorganizzazione delle classi

Si lavora anche in Comune a Latina in vista della riapertura delle scuole a settembre dopo la chiusura da marzo a causa dell’emergenza coronavirus.

Nella giornata di martedì 7 luglio si è riunita la Consulta Cittadina della Scuola, e ieri assessore e dirigente del Servizio Pubblica istruzione si sono confrontati con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Rocco Pinneri, e con l’assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, insieme a tutti i dirigenti scolastici della provincia. Infine, oggi, l’Assessore gianmarco Proietti coordinerà un incontro tra i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del territorio comunale e i Servizi Manutenzioni e Ambiente.

“Prima di tutto - spiega l’assessore Proietti - la tempestiva azione del Servizio Manutenzioni ha fatto sì che Latina possa essere oggetto di un’erogazione importante di fondi, pari a 670mila euro, per ‘Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19’. Saranno destinati principalmente ad arredi scolastici e lavori di ampliamento o riorganizzazione delle classi, insieme ai fondi che il tavolo 'Latina per Latina' vorrà destinare. Vogliamo tenere aperta ogni possibilità, dall’acquisto coordinato degli arredi, come tavoli più piccoli e monoposto, ai lavori di manutenzione tali da potere allargare gli spazi all’acquisto di Musp, Moduli ad Uso Scolastico Provvisori.

La Consulta, nella riunione di ieri, ha preso visione del complesso lavoro svolto dai Servizi Pubblica istruzione, Partecipazione e Welfare per la costruzione di un Patto di Comunità, per arricchire l’offerta formativa territoriale e insieme lavorare garantendo il diritto all’educazione a ogni bambino, ragazzo e giovane della città” ha concluso l'assessore Proietti.