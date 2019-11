L’appello di Celentano al Comune: “Troppi ancora i problemi, servono scuole più sicure”

Una appello per “scuole più sicure” quello che arriva dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Matilde Celentano che fa una riflessione sulla situazione dei plessi nel capoluogo pontino a pochi giorni dal 20 novembre, giorno in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Dopo il caso del pasto della mensa negato a un bambino, in questi giorni assistiamo a scuole che si allagano e a classi visitate da topi” dichiara in una nota. Le malattie trasmesse dai topi e dai loro parassiti possono essere pericolose per la salute: salmonella, peste, leptospirosi, tifo murino, colera. Non serve essere medico per sapere queste cose, tutti i genitori ne sono consapevoli. Chi amministra questa città probabilmente no, oppure deve aver preso sottogamba la presenza di ratti già evidenziata a ottobre nel plesso di via Sezze e ripresentatasi, dopo un intervento di disinfestazione, in questi giorni.

Anche nella scuola di via Quarto c’era stata una riparazione, appena lo scorso anno, per risolvere le infiltrazioni d’acqua nella palestra. Il 12 novembre scorso si è allagata di nuovo. Chiusa per allagamento la scuola di via Legnano”.

“Già l’inverno scorso - prosegue la consigliera comunale - avevo lanciato un appello affinché, alla luce del successo delle manifestazioni culturali organizzate per il Natale 2018, l’amministrazione comunale usasse la stessa attenzione per la cultura dei bambini. E invece purtroppo, visto lo scenario di questi giorni, siamo lontani dall’obiettivo.

Fa piacere che l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Latina abbia inaugurato le sezioni primavera presso le scuole paritarie San Marco e Pio XII e che abbia scritto al ministro Lorenzo Fioramonti per promuovere l’ipotesi di passaggio della mensa da servizio a domanda individuale a commons, cioè a bene comune essenziale, ma a Latina serve molto altro. Serve che la scuola sia un luogo sicuro per i bambini e per la loro crescita e la loro formazione. Non è possibile che in una città civile ci siano giorni persi perché in classe si gela di freddo, perché c’entra l’acqua, perché ci sono i topi”.

“Mercoledì sarà celebrata la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ecco - conclude Celentano - anche il diritto alla scuola è un diritto all’infanzia e all’adolescenza. Spero che nell’ambito della programmazione dell’amministrazione comunale, dedicata al 30esimo anniversario della Convenzione Onu, l’assessore Proietti, il sindaco Damiano Coletta e la sua maggioranza riflettano sui problemi delle scuole di Latina e provvedano per il meglio. Di soldi in bilancio per le manutenzioni ne sono stati previsti. Non ci sono più scuse. Serve volontà e pragmatismo. In nome dei bambini”.