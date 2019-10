Scuole, dal Comune di Latina 15mila euro per l'acquisto di libri per le famiglie meno abbienti

Un totale di 15mila euro sono stati stanziati dal Comune di Latina per tutte le scuole di ogni ordine e grado della città. I finanziamenti saranno utilizzati per l’acquisto dei libri di testo destinati alle famiglie in difficoltà economiche, da consegnare in comodato agli alunni.

Sempre oggi l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha erogato altri 59mila euro di fondi “per gli istituti comprensivi come previsto dalla legge 23/96 per implementare l’attività degli uffici scolastici e per la piccola manutenzione. Somma che si va ad aggiungere ai 75mila euro già erogati dal Servizio manutenzione, arrivando così per la prima volta a un totale di 134mila euro” spiegano dal Comune.

“In questi giorni - commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti - abbiamo accolto Futura, il percorso del Piano Nazionale della Scuola Digitale e abbiamo di nuovo confermato l’importanza dell’innovazione didattica anche attraverso le nuove tecnologie: il diritto allo studio è un diritto inalienabile che dobbiamo ogni giorno riconoscere a tutti i nostri bambini e ragazzi. L’obiettivo è arrivare a stabilire i servizi internet per didattica e uffici a carico del Comune e stanziare i fondi per l’acquisto di tablet e dispositivi multimediali così da garantire per ogni studente l’accesso in classe non a un solo manuale ma a tutte le librerie del mondo”.