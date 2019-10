Dal Ministero in arrivo 10 milioni di euro per la sicurezza delle scuole della provincia

Circa 10 milioni di euro arriveranno dal Miur per le scule della provincia pontina. Si è riunita in Provincia la commissione Lavori Pubblici, presieduta da Cardillo Cupo e composta dai consiglieri Luigi Coscione, Ennio Afilani, Rita Palombi e Domenico Villani, alla presenza anche dei dirigenti responsabili.

La Provincia risulta tra gli enti maggiormente finanziati dal Miur. Le risorse saranno destinate a interventi di manutenzione degli edifici scolastici che necessitano di un immediato restyling. Tra gli interventi che sono pronti a partire figurano quelli negli istituti Salvemini e Grassi di Latina, Pacifici De Magistris di Sezze, il Teodosio Rossi di Priverno, l'istituto comprensivo Fusco di Castelforte, il Pacinotti di Fondi, l'Alberti di Minturno e il Fermi di Gaeta. A Formia invece gli interventi programmati riguarderanno il Vitruvio Pollione, il Celletti, il Filangeri, il Cicerone e il Fermi.

"Il finanziamento ottenuto - sottolinea Cardillo Cupo - ricade nel lavoro di programmazione e pianificazione svolto in modo strategico da parte dell’Ente, che così rispecchia la sua mission di avere tra le priorità la formazione e la sicurezza nei luoghi scolastici. Mi preme sottolineare, insieme agli altri consiglieri con cui ci siamo positivamente confrontati, che i lavori verranno tutti ultimati, come da cronoprogramma, entro il 2020 e metteranno in massima sicurezza e fruibilità gli edifici, testimoniando come l’edilizia scolastica sia il fiore all’occhiello di una Provincia attenta e vigile".