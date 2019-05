Il Pd di Priverno inaugura la sua nuova sede, nasce il “Posto Democratico”

Il Partito Democratico di Priverno ha una nuova sede in pieno centro storico, sulla via Consolare 30. All’insegna dello slogan “Dai POST al POSTO” il locale è stato inaugurato ieri alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati, del consigliere regionale Salvatore La Penna e del sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia che nei loro interventi hanno auspicato che “Posto Democratico” diventi una sorta di spazio aperto a disposizione di chi ha a cuore il futuro di Priverno ed il bene comune

La scelta di aprire una sede dove far incontrare le persone muove dalla profonda convinzione che “la politica più bella e più utile si svolge tra la gente e nel territorio e non sola- sottolineano dal Pd - anche attraverso la disponibilità e capacità di discutere guardandosi negli occhi e nel lavorare fianco a fianco. Pensare e realizzare un futuro migliore per la comunità di Priverno presuppone un confronto vero. Per questo motivo è stata allestita una sede a disposizione della comunità per presentare istanze, chiedere informazioni, avanzare proposte, discutere del futuro comune”.