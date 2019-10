Sermoneta, tre dipendenti comunali in pensione: cerimonia di saluto in Comune

Saluto speciale con una cerimonia in Comune a Sermoneta per i tre dipendenti dell'Ente che hanno raggiunto la meritata pensione.

Si tratta di Loreto Cucchi, che in 43 anni di servizio è stato dapprima dattilografo e successivamente archivista e addetto dell’ufficio tributi; il messo notificatore Angelo Coluzzi e l’ufficiale di anagrafe Marco Cavinato, entrambi con un passato da autisti di scuolabus che hanno accompagnato a scuola due generazioni di sermonetani.

L’Amministrazione ha voluto donare agli ormai tre ex dipendenti una targa quale ringraziamento “per l’impegno umano e professionale profuso in questi lunghi anni trascorsi al Comune di Sermoneta al servizio della comunità”.

“Il Comune non è fatto solo di burocrazia e di atti, ma soprattutto di persone”, ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli consegnando le targhe alla presenza dei consiglieri di maggioranza e opposizione e di tutti i dipendenti comunali. “Sono le persone a mandare avanti la macchina amministrativa: quando un Comune è piccolo, i dipendenti diventano parte di una famiglia e faremo tesoro dell’esperienza lavorativa e umana che ci hanno lasciato in dote Cucchi, Coluzzi e Cavinato”. Il presidente del Consiglio comunale Antonio Di Lenola, portando i saluti anche dei consiglieri assenti, ha voluto sottolineare come queste cerimonie non abbiano “colore politico, riconoscendo il grande lavoro svolto da tutti i dipendenti comunali a servizio della comunità”.