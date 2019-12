Sermoneta chiede al ministero dell'Interno il titolo onorifico di "Città"

Sermoneta ha chiesto ufficialmente al Ministero dell’Interno, attraverso una delibera di Consiglio comunale, il titolo onorifico di Città. Il titolo di Città è legato a una forte e ben caratterizzata identità storico-culturale. "Un modo per sentirci ancora più orgogliosi del nostro territorio – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli - Ottenere il titolo di città significherebbe riconoscere a Sermoneta il suo posto nella storia, il suo prestigio, la sua importanza dal punto di vista culturale, musicale, artistica, architettonica, folklorica. Abbiamo avanzato la richiesta al Ministero dell’Interno dedicandola ai cittadini di Sermoneta, alla loro laboriosità e al profondo senso di appartenenza alla comunità".

"Cosa cambia in caso di accoglimento dell’istanza? Prestigio, valorizzazione e sviluppo del turismo attraverso le risorse locali - spiega ancora il sindaco - Il titolo, che è puramente onorifico, non incide in alcun modo sui tributi locali, né sulla vita politico-amministrativa. Cambierà, questo sì, lo stemma e il nome “Città di Sermoneta”. Il titolo di Città rappresenta uno stimolo a impegnarci ancora di più, tutti insieme, per migliorare la qualità della vita, per crescere dal punto di vista culturale, sociale, ambientale, produttivo", conclude il sindaco.

In caso di accoglimento, secondo quanto previsto dal Testo unico sugli enti locali, sarà il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, a firmare il decreto.