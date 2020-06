Il senologo Fabio Ricci e la senatrice Liliana Segre cittadini onorari di Sermoneta

La senatrice a vita Liliana Segre e il professor Fabio Ricci sono ufficialmente cittadini onorari di Sermoneta. Una decisione presa all’unanimità dal consiglio comunale di Sermoneta che si è riunito ieri pomeriggio, 11 giugno. in videoconferenza.

Si tratta di proposte già approvate dalla giunta nel gennaio scorso. Fabio Ricci è noto per la sua attività di senologo e ricercatore e per il suo impegno per la prevenzione del tumore al seno, in qualità di direttore della Breast Unit dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Se il cancro al seno non è considerato più quel male incurabile come un tempo, lo si deve anche all’attività di prevenzione messa in campo dall’equipe del dottor Ricci, attività che attesta l’aumento di guarigioni e il miglioramento della qualità della vita di chi si ammala. Sermoneta ha ospitato a ottobre l’apertura della campagna provinciale Nastro Rosa della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Latina, con l’obiettivo di sensibilizzare le donne verso la diagnosi precoce e controlli mirati, screening, sana alimentazione e corretto stile di vita. "La cittadinanza onoraria al professor Ricci rappresenta un riconoscimento alla sua attività di prevenzione, e rappresenta uno stimolo a lavorare insieme, Comune di Sermoneta e Breast Unit, per aumentare la consapevolezza delle donne sull’importanza degli screening di prevenzione", spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore alla sanità Sonia Pecorilli.

Diverse le motivazioni della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, testimone diretta dell’Olocausto: “Una donna - si legge nella relazione allegata alla delibera - che lotta contro l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo e più in generale l’intolleranza, ma anche i nazionalismi e gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, gli epiteti, i pregiudizi, gli stereotipi e le ingiurie che stigmatizzano e insultano, combattendo ogni tipo di discriminazione. A quasi 90 anni è finita bersagliata da insulti, sotto scorta, senza più la vita semplice e riservata di prima, non si è arresa. Liliana Segre non si è arresa proprio perché è una donna e le donne non si arrendono mai”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune annuncia che sarà organizzata un’apposita cerimonia per la consegna dell’onorificenza ai due neo cittadini onorari di Sermoneta.