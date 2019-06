“Intollerabili le continue interruzioni idriche”: il sindaco di Sermoneta diffida Acqualatina

“Non sono più tollerabili le continue interruzioni del flusso idrico nelle zone di Tufette, Monticchio e via Romana Vecchia. Disagi continui per i residenti, costretti a fare scorte in casa di taniche di acqua per potersi lavare o per cucinare. Disagi accentuati dall'arrivo del caldo di questi giorni”.

Il neo eletto sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli ha scritto una lettera ai vertici di Acqualatina, diffidando la società a ripristinare il regolare flusso idrico con somma urgenza “al fine di assicurare il diritto dei cittadini-utenti ad usufruire di un bene fondamentale quale è l’acqua”.

“Sono mesi che al Comune di Sermoneta pervengono numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo ripetute interruzioni del flusso idrico, in modo particolare in quest’ultima settimana”, si legge nella nota di diffida.

Con la stessa lettera, il primo cittadino ha convocato un incontro per il prossimo mercoledì 19 giugno alle 15 presso il Municipio di Sermoneta, “al fine di valutare le problematiche e adottare le opportune soluzioni per il ripristino della regolarità del servizio idrico”.