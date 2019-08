Sermoneta, Pasquale Loffredo è il nuovo segretario comunale

E’ Pasquale Loffredo il nuovo segretario comunale di Sermoneta. La nomina a seguito dello scioglimento della convenzione con Rocca Massima e la costituzione di una nuova con il Comune di Maenza.

Loffredo, 50 anni e residente a Sermoneta, ha preso servizio l'8 agosto; nella sua pluriennale esperienza, ha ricoperto, tra gli altri, l'incarico di segretario nei Comuni di Cori, Carpineto Romano, Roviano, a reggenza tra gli altri nei Comuni di Bassiano, Colleferro e Tivoli, nonché presso la XIII Comunità Montana e Unione Comuni Medaniene. È stato inoltre presidente in numerose commissioni di concorso volte all'assunzione di personale negli Enti Locali.

"Nel ringraziare la dottoressa Anna Li Pizzi per il prezioso lavoro svolto, diamo il benvenuto al dottor Pasquale Loffredo, che oltre a vantare un notevole bagaglio di esperienza - spiega la sindaco Giuseppina Giovannoli - conosce bene il nostro territorio. Siamo certi che con la sua collaborazione potremo dare nuovo slancio alla macchina amministrativa, a partire dall'assunzione di nuovo personale e dal completamento dell'iter per l'apertura della farmacia comunale: più in generale, contiamo su di lui per rilanciare l'azione amministrativa".

Loffredo si dividerà tra Maenza, dove si recherà una volta a settimana, e Sermoneta, dove sarà presente quattro volte a settimana.