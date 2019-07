Sermoneta, servizio civile presso il Comune: avviate le procedure

Sono state dall’Amministrazione di Sermoneta le procedure per il servizio civile universale presso il Comune.

Dando seguito a quanto previsto nel programma elettorale e nelle linee di mandato presentate il 10 giugno scorso, la giunta guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli ha dato mandato agli uffici di attivare il servizio, che sarà rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni quale occasione per favorire lo sviluppo sociale, culturale e civico del territorio.

“Si tratta di offrire un'opportunità di crescita per i nostri giovani – spiega il sindaco Giovannoli – facendo un'esperienza a contatto con la macchina amministrativa e soprattutto potendo contare su una retribuzione. Una esperienza che arricchirà ragazze e ragazzi, ma nello stesso tempo forniranno anche un valido aiuto alla macchina amministrativa, che soffre di una carenza cronica di personale e per il quale siamo già al lavoro per attivare nuove assunzioni nei modi e tempi previsti dalla legge”.

La giunta, nel deliberare l'adesione al servizio civile universale, ha dato mandato agli uffici di redigere il progetto di accreditamento, anche rivolgendosi a società esterne per gli adempimenti, per non gravare sulle già esigue risorse umane presenti nell'Ente.