Sermoneta, debutta il nuovo Consiglio: giura il sindaco Giovannoli. Presentata la Giunta

Consiglio comunale di insediamento della consiliatura 2019/2024 a Sermoneta dove la neo eletta alle amministrative del 26 maggio Giuseppina Giovannoli ha giurato da sindaco.

A seguire, il primo cittadino ha presentato assessori e consiglieri con deleghe che la affiancheranno nell'Amministrazione del territorio di Sermoneta. Vicesindaco con delega al Rilancio e Valorizzazione del centro storico Maria Marcelli, la più votata della lista. Assessore ai Servizi Sociali, Centri Anziani e protezione civile è Alberto Battisti, mentre Sonia Pecorilli avrà le deleghe a Sanità e Pubblica Istruzione. Il quarto assessore è esterno: si tratta dell'architetto Gabriele Menossi, a cui sono state affidate le deleghe a Urbanistica, Edilizia pubblica e privata e Pianificazione territoriale.

Per quanto riguarda i consiglieri di maggioranza: a Bruno Bianconi vanno le deleghe ad Agricoltura, Ambiente e Raccolta Differenziata; a Nicola Minniti i Lavori Pubblici; a Mariangela Screti le Politiche Giovanili e Commercio; a Giuseppe Corelli lo Sport, le mManutenzioni e il Verde Pubblico. In capo al sindaco restano le deleghe a Cultura, Turismo e Personale.

“Ripartiamo con il giusto mix di rinnovamento ed esperienza, per una Giunta in ‘rosa’ per il 60%, percentuale più alta di sempre a Sermoneta - ha spiegato il sindaco Giovannoli -. Auguro ai nuovi assessori un proficuo lavoro”.

Nel corso del Consiglio comunale di insediamento, è stato anche presentato l'inno ufficiale di Sermoneta eseguito dalla banda musicale Fabrizio Caroso diretta dal Maestro Michele Secci. La musica è stata scritta dal Maestro Giuseppe Cerilli, mentre il testo è stato firmato dal Maestro Vincenzo Fusco. A loro è stata consegnata una targa di ringraziamento.

Come presidente del Consiglio, è stato eletto Antonio Di Lenola. La maggioranza ha scelto come capogruppo il consigliere Nicola Minniti; per l’opposizione, il gruppo Aprile sindaco ha indicato Pierluigi Torelli; il gruppo Sermoneta Protagonista è rappresentato da Emanuele Agostini; il gruppo Nessuno Escluso da Alessandro Antonnicola.