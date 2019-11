Sermoneta vuole il titolo di “Città”: in Consiglio la richiesta al Ministero dell'Interno

Sermoneta punta ad ottenere l’importante titolo di “Città". Questa l’ambizione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli.

Nel corso della seduta di oggi, 27 novembre, del Consiglio comunale convocata per le 19 dal presidente Antonio Di Lenola, si discuterà appunto della richiesta al Ministero dell’Interno della concessione a Sermoneta del titolo di “Città”, secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali “per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza”.

Sono 13 i punti all’ordine del giorno: dopo l’approvazione del verbale delle sedute precedenti e la discussione di tre mozioni, si procederà con la ratifica di tre delibere di giunta per altrettante variazioni di bilancio e una comunicazione di prelievo dal fondo di riserva. Si discuterà poi del recepimento delle osservazioni per gli interventi di rigenerazione urbana. A seguire, saranno portati in discussione il riconoscimento di un debito fuori bilancio e due interpellanze.