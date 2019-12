“L’odio non ha futuro”: 11 sindaci pontini alla manifestazione di Milano per Liliana Segre

Ci saranno anche 11 sindaci della provincia pontina alla manifestazione dal titolo “L'odio non ha futuro” che domani, martedì 10 dicembre, si terrà a Milano. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Milano, insieme ad Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Autonomie locali italiane (ALI) e Unione province italiane (UPI), per testimoniare la vicinanza delle Amministrazioni comunali alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz, oggi sotto scorta a causa di ripetute minacce antisemite.

Alla manifestazione hanno aderito 600 sindaci italiani che, fa sapere attraverso una nota il consigliere Pd della Regione Lazio Emiliano Minnucci, “con la fascia tricolore scenderanno in piazza contro l'odio e il razzismo e a fianco della senatrice Liliana Segre". Saranno 50 i primi cittadini del Lazio che “insieme a tutti quelli che scenderanno in piazza domani" contribuendo "a mantenere viva la memoria dell'olocausto che vede nella Segre e nel compianto Terracina esponenti di grande lustro”. "Un'ottima notizia - commenta Minnucci - che testimonia la grande sensibilità di molti sindaci della nostra regione che, andando oltre i colori politici, hanno deciso di metterci la faccia e schierarsi a sostegno del valore della memoria”.

Al fianco di Beppe Sala, Antonio Decaro, Matteo Ricci e Michele de Pascale, promotori dell'iniziativa, i sindaci della provincia di Latina che parteciperanno, oltre al primo cittadino di Latina Damiano Coletta, sono: Anna Maria Bilancia (Priverno), Mauro De Lillis (Cori), Salvatore De Meo (Fondi), Sergio Di Raimo (Sezze), Giuseppina Giovannoli (Sermoneta) Domenico Guidi (Bassiano), Carlo Medici (Pontinia e presidente della Provincia di Latina), Nancy Piccaro (Roccagorga), Claudio Sperduti (Maenza), Paola Villa (Formia).

Tutti i sindaci del Lazio che saranno domani alla manifestazione di Milano: Luciano Andreotti, Felicetto Angelini, Alessandro Bettarelli, Maurizio Caliciotti, Rita Colafigli, Alessandro Coppola, Fiorenzo De Simone, Fabio Di Lorenzi, Martina Domenici, Gabriella Federici, Ottorino Ferilli, Luigi Galieti, Anna Gentili, Danilo Giovannoli, Gianluca Gizzi, Alberto Latini, Federico Mariani, Nicola Marini, Milvia Monachesi, Esterino Montino, Giampaolo Nardi, Patrizia Nicolini, Pietro Nocchi, Antonio Pasquini, Lorenzo Piazzai, Enrico Pittiglio, Antonio Pompeo, Luca Profili, Fulvio Proietti, Virginia Raggi, Emanuele Rallo, Alessandra Sabelli, Pierluigi Sanna, Pietro Tidei, Riccardo Travaglini, Riccardo Varone, Ermelindo Vetrani e Adriano Zuccalà.

La manifestazione prenderà il via alle 18 da piazza Mercanti; si muoverà verso piazza del Duomo per poi attraversare la Galleria Vittorio Emanuele II e fermarsi in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino. A concludere l'appuntamento sarà la senatrice a vita Liliana Segre