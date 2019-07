Coletta e Pascucci contro i tagli del Governo alla scuola: "Graveranno sugli enti locali"

"Nonostante alcune smentite, i quattro miliardi di euro di tagli alla scuola pubblica necessari per compensare le scellerate operazioni di marketing elettorale di questo governo, ci sono e lo dimostrano le tabelle presentate dallo stesso esecutivo". Ad affermarlo in una nota sno Alessio Pascucci e il sindaco di Latina Damiano Coletta, rispettivamente segretario nazionale e vice presidente di Italia in Comune.

"Si tratta dell'ennesimo provvedimento spot che rischia di mettere in difficoltà i sindaci che si troveranno a dover di nuovo compensare le ipocrite e vigliacche politiche scolastiche dell’attuale Governo che taglia i fondi alla scuola colpendo proprio i ragazzi più in difficoltà", osservano i due primi cittadini di Italia in Comune. "Dei quattro miliardi di tagli, ben 500 milioni di euro riguardano il personale adibito ad assistere i bimbi con particolari disagi. Per far quadrare i conti si è deciso di farla pagare ai più deboli", concludono Pascucci e Coletta.