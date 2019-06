Terracina, riduzione delle rette per gli asili nido comunali: dalla Regione quasi 38mila euro

Fondi anche per l’Amministrazione di Terracina dalla Regione Lazio che con la determinazione del 21 maggio ha approvato il piano di riparto relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali.

Il contributo concesso dalla Regione Lazio al Comune è pari a 37.936,33 euro, “un importo notevole – afferma il vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali e Istruzione Roberta Tintari – che costituisce, per entità, il quarto dopo Roma, Latina e Viterbo, a testimonianza del riconoscimento del buon lavoro svolto.

Lo stanziamento, che riguarda le risorse per l'annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, è finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali e sarà ripartito tra i bambini effettivamente iscritti nell’anno educativo 2019-2020. Queste risorse determineranno un importante abbattimento della spesa a carico delle famiglie che affidano i propri bimbi ai tre asili nido comunali”.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e grati alla Regione Lazio per aver dimostrato apprezzamento per l’offerta che il Comune di Terracina, grazie anche all’ottima gestione dell’Azienda Speciale delle strutture, mette a disposizione delle famiglie. La notizia - conclude il vice sindaco - giunge proprio nei giorni in cui si svolgerà l’Open Day dei nostri asili nido (in programma il 22 e 29 giugno, ndr) che apriranno le porte per presentarsi alle famiglie di Terracina. Il mio sentito ringraziamento va anche agli Uffici del Settore dei Servizi Sociali per aver saputo presentare un’istanza qualificata e meritevole dell’importo ottenuto”.