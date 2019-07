Terracina, ultima settimana da sindaco per Procaccini: “La mia più grande avventura”

Ultima settimana da sindaco di Terracina per Nicola Procaccini, eletto al Parlamento Europeo lo scorso 26 maggio con Fratelli d’Italia. Lo scorso 2 luglio l’insediamento a Strasburgo, mentre fra pochi giorni sarà il momento di salutare Terracina da primo cittadino. “Grande responsabilità l’elezione al Parlamento europeo - aveva detto Procaccini all’indomani dell’elezione - ma sarà triste lasciare la guida di Terracina”. Ora quel momento sta per arrivare.

“È cominciata la mia ultima settimana da sindaco di Terracina - ha scritto Procaccini sulla sua pagina Facebook -. Venerdì alle 16.30 saluterò il Consiglio comunale. Il posto che mi è più caro al mondo, di cui conosco ogni angolo, ogni graffio sul legno, ogni odore o rumore. Ci entrai per la prima volta 22 anni fa e ricordo quel giorno come fosse ieri. Fra quelle pareti sono diventato adulto, ho festeggiato i miei compleanni, mi sono laureato, sposato, sono diventato padre, vi ho conosciuto persone stupende ed altre un po’ meno. Certo, ho qualche capello in meno del primo giorno, ma in quella stanza è cresciuto il mio amore per Terracina.

La più grande avventura della mia vita. Vabbè, per chi vuole passare in Consiglio, ci vediamo nel pomeriggio. Per tutti gli altri ci vediamo venerdì sera, nel quartiere Marina, alla festa della Madonna del Carmine. E dove sennò?” ha concluso Procaccini.