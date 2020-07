Matteo Salvini in visita a Terracina: in piazza l’incontro con i cittadini

A Terracina è previsto oggi, venerdì 3 luglio, l’arrivo di Matteo Salvini. Una visita, quella del leader della Lega, che assume un significato particolare in vista delle amministrative del prossimo settembre con i cittadini chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. E', infatti, un momento delicato quello vissuto in queste settimane dal centrodestra che a Terracina non sembra riuscire a trovare l'unità, proprio in vista del voto dei prossimi mesi.

Ad annunciare l’arrivo di Matteo Salvini in città è stato il coordinatore comunale della Lega Fulvio Carocci con un post su Facebook. Ma la visita del senatore e leader della Lega a Terracina è stata confermata anche dallo stesso partito, sempre sui social.

Alle 12, secondo quanto viene comunicato, ci sarà un incontro con i cittadini in piazza della Repubblica. L’ultima volta che Matteo Salvini era stato a Terracina risale al novembre 2018 per un sopralluogo, in qualità di Ministro dell’Interno, nelle zone colpite dal violento tornado del del 29 ottobre.