Il ministro al Lavoro Nunzia Catalfo chiama il bracciante picchiato: "Una vicenda inaccettabile"

E' arrivata anche la telefonata del ministro del Lavoro e delle Politiche sociale al bracciante indiano vittima, a Terracina, della violenza dei suoi datori di lavoro. L'uomo, solo per aver chiesto mascherine di protezione per poter lavorare, era stato licenziato e poi, quando ha preteso di essere pagato per il lavoro già svolto, è stato preso a calci e pugni dai titolari dell'azienda e gettato in un canale. Il caso, l'ennesimo che arriva dalla provincia di Latina, è rimbalzato sulle cronache nazionali e anche il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo è intervenuta chiamando al telefono il bracciante per sincerarsi delle sue condizioni e per esprimergli solidarietà e vicinanza.

"A Terracina - ha scritto il ministro in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook - un bracciante è stato aggredito e gettato in un canale dal datore di lavoro per aver chiesto una mascherina e i dispositivi di protezione personale. È una vicenda gravissima e inaccettabile. Proprio per questo nelle scorse ore ho voluto telefonargli per esprimergli tutta la mia vicinanza, assicurandogli che continuerò a seguire la sua vicenda.

Episodi come questo rafforzano ancora di più la mia convinzione che la lotta allo sfruttamento e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono temi prioritari per il nostro Paese, soprattutto in questo momento delicato. Da senatrice e da ministro mi sono sempre fermamente battuta per mettere al centro la tutela della salute e della dignità dei lavoratori. Sia nel lavoro in agricoltura, come dimostrano il Piano triennale di contrasto al caporalato approvato recentemente al Ministero del Lavoro e la norma inserita nel Decreto Rilancio, sia in tutti gli altri comparti. Principi che tutti devono rispettare, oggi ancora di più".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi sulla vicenda sono intervenuti anche i sindacati, Flai Cgil e Fai Cisl e anche la Uila Uil che ha offerto al lavoratore assistenza e tutele. L'episodio è stato duramente condannato anche dal ministro alle Politiche agricole Teresa Bellanova.