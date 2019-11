“Traffico in tilt in via Milazzo”: il consigliere Marchiella chiede soluzioni

“Traffico in tilt in via Milazzo”: a chiedere soluzioni è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Latina, Andrea Marchiella.

L’incrocio tra via Milazzo e via Pionieri della Bonifica, prosegue il consigliere è “uno dei punti più congestionati della viabilità cittadina. Un tratto trafficatissimo nel quale confluiscono mezzi provenienti dalle autolinee e da via Piave, dal vicino quartiere Gionchetto, dal centro e soprattutto da via Epitaffio, collegamento con lo Scalo e l’area dei lepini”.

Attarverso una nota, Marchiella ricorda i ripetuti interventi sul caso all’interno della commissione Viabilità, anche in seguito a ripetute pressioni dei residenti. “In seguito ad una di queste sollecitazioni, la commissione stessa ha dato mandato all’ingegnere Umberto Martone di elaborare un piano che consenta di decongestionare il traffico nel punto incriminato e più in generale sull’intera via Milazzo”.

“In attesa dei risultati dello studio dell’Ingegner Martone credo sia opportuno prendere spunto da quanto accaduto negli ultimi giorni nell’incrocio in questione: con il semaforo rimasto lampeggiante il flusso di veicoli è stato più regolare e code e intasamenti si sono verificati in numero decisamente minore. Comprendo che questo non possa bastare a risolvere un problema con il quale i residenti fanno i conti da anni, ma penso che nonostante tutto la soluzione sia a portata di mano.

Basta consultare il Piano Regolatore e accertarsi che proprio in quell’area è prevista la realizzazione di due strade, indispensabili per gestire la viabilità dirottandola verso altre direzioni. Da due anni mi occupo di tale criticità raccogliendo le lamentele dei residenti: bisogna correre ai ripari per migliorare il traffico e per restituire vivibilità al quartiere”.