Trasporto disabili a Latina, Fratelli d’Italia chiede il ripristino del Prontobus

“Ripristinare il servizio Prontobus”: questa la richiesta del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Latina che ha protocollato una mozione.

L’atto vede come prima firmataria la consigliera Matilde Celentano, ed è stato sottoscritto anche dal Senatore Nicola Calandrini, dal capogruppo di FdI Andrea Marchiella e dal consigliere Raimondo Tiero.

“Durante le precedenti amministrazioni a Latina era stato istituito Prontobus, per il trasporto degli anziani verso i loro centri di cura, e degli studenti disabili nel tragitto da casa a scuola - spiega la consigliera Matilde Celentano - poi il servizio è stato cancellato, tuttavia soprattutto gli anziani ne sentono il bisogno. Casi di cronaca ci raccontano di persone costrette a ricorrere ad ambulanze private, che hanno costi esorbitanti e spesso proibitivi per chi versa in condizioni di indigenza. Per questo riteniamo doveroso ripristinare Prontobus: è un atto di civiltà”.

“La nostra mozione - aggiunge e conclude il senatore Nicola Calandrini - ha un carattere molto pratico: non chiediamo all’Amministrazione solamente di ripristinare il servizio, ma anche di inserire delle apposite somme nel prossimo bilancio comunale. Ci auguriamo di trovare il sostegno e la condivisione dell’intero Consiglio comunale”.