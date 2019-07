Valiani (Lega) bacchetta l’Amministrazione: “Questi i temi su cui ha fallito"

“Urbanistica, sanità e infrastrutture: sono questi i temi sui quali occorre maggiormente lavorare migliorare il territorio di Latina e la qualità della vita dei suoi cittadini”. Questo quanto sottolineato nel corso dell’esecutivo provinciale della Lega di Latina, guidato dal neo coordinatore Di Pinto, dal responsabile regionale Francesco Zicchieri.

Temi che sposano in pieno la linea tracciata dal neo coordinatore comunale Armando Valiani: “L’urbanistica è ferma e immobile, la Marina che dovrebbe essere la nostra risorsa più grande è lasciata a sé stessa. Il rifacimento non esiste, se ne parla solo e nulla si fa, la portualità seppur inserita nel piano regionale dei porti – spiega Valiani –è scomparsa dal dibattito politico. L’amministrazione può e deve riorganizzare la propria politica urbanistica integrandola con le eventuali proposte, trasformandola in risorsa. Manca poi il dialogo con la città: è emblematico il caso della Ztl che funziona solo nel weekend e in occasione di eventi particolari, così com’è oggi è inutile e dannosa, va ascoltato il grido d’allarme lanciato da commercianti e residenti”.

Altro tasto dolente la sanità: “Anche se si tratta di un tema regionale, il sindaco e l’amministrazione non possono esimersi dall’intervenire per chiedere il rafforzamento del pronto soccorso e dell’intera struttura sanitaria del capoluogo che, soprattutto durante la stagione estiva, è inadeguata. Occorre l’incremento dell’organico e la presenza fissa di un pediatra che non debba dividersi tra il pronto soccorso e il reparto”.

È fondamentale intervenire sulle infrastrutture del territorio a cominciare dalla realizzazione della Latina-Roma e la messa in sicurezza della Pontina. Valiani bacchetta Coletta in tema di trasporti: “È vergognoso – sottolinea – che il primo cittadino e l’azienda privata non ascoltino le organizzazioni sindacali”. Il neo coordinatore della Lega a Latina ringrazia poi il sottosegretario Durigon e tutti gli esponenti del partito intervenuti.