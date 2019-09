“Gli Enti Locali d’Europa”: sull’isola di Ventotene l’evento promosso dall’Anci Lazio

Nella splendida cornice dell’isola di Ventotene si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre il training camp 2019 “Gli Enti Locali d’Europa”, promosso dall’Anci Lazio. L’evento è pensato con l’intento di favorire la diffusione di una buona politica e sostenere la crescita culturale e professionale degli amministratori degli enti locali, nel contesto di una visione europea.

Il progetto, nato in collaborazione con la Regione Lazio e rivolto a 40 amministratori di Comuni laziali selezionati mediante avviso pubblico, punta a sviluppare nuove competenze sul versante della programmazione locale con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali.

“Un’opportunità unica di formazione e confronto, che rafforza la rete degli amministratori laziali a beneficio dei cittadini. La prospettiva - viene spigato in una nota - è quella di favorire la cultura dell’impegno civico e la condivisione delle buone prassi, supportando le azioni divulgative e di sensibilizzazione presso le rispettive comunità. Come sede dell’evento è stato scelto un contesto dall’alto valore simbolico, il luogo in cui Altiero Spinelli ed Enrico Rossi scrissero il Manifesto per un’Europa libera e unita, al fine di sottolineare l’importanza centrale del dialogo e della collaborazione con le Istituzioni europee. Il Manifesto ha così gettato le basi per la costruzione dell’attuale Unione Europea e rappresenta un baluardo per la democrazia e per il futuro processo di integrazione politica e culturale”.