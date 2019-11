Ventotene luogo della memoria e di riferimento per i giovani d’Europa: proposta di legge in Regione

"Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea”: è stata incardinata ieri, 13 novembre, in commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli della Regione Lazio la proposta di legge di iniziativa del presidente Alessandro Capriccioli

Nel corso della seduta il primo firmatario ha illustrato le finalità della legge che mira a promuovere Ventotene come luogo della memoria e isola d’Europa. “Il luogo dove nasce il Manifesto d’Europa - ha dichiarato Capriccioli (+ Europa) - può e deve diventare il luogo per programmare iniziative con università, scuole e associazioni europeiste per salvaguardare gli ideali ispiratori e valori comuni che sono alla base dell’integrazione e identità europea. Infine – ha concluso il presidente – ho il desiderio, già espresso al presidente del Consiglio Mauro Buschini, che per l’approvazione di questa legge sia convocato un consiglio straordinario, proprio a Ventotene”.

Parere favorevole è stato espresso da Marietta Tidei (Gruppo Misto) che ha dichiarato di volerla sottoscrivere. “Ci faremo anche noi portatori di questo gesto simbolico - ha dichiarato -. Mentre sulla programmazione dei fondi strutturali c’è bisogno che questa commissione si riappropri di un ruolo centrale. Pertanto credo sia necessario audire gli assessorati competenti e fare un check su cosa ha funzionato e cosa no nella programmazione dei fondi”.

“Sono d’accordo con l’obiettivo di confermare il ruolo di Ventotene come luogo della memoria, ma forse userei altri strumenti” ha detto Silvia Blasi (M5s) che nel suo intervento ha però puntato il dito sui bisogni di interventi strutturali per Ventotene. “Un luogo della cultura – ha chiosato - ha bisogno di mettere a sistema la biblioteca e lo stesso museo prima di tutto il resto” . La stessa ha poi esortato il presidente della commissione ad avere più chiarezza e informazioni sui fondi strutturali e ridare quindi alla commissione un ruolo centrale in materia di fondi europei proponendo anche tour nei territori.