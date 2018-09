“Verso Piazza Grande. La rigenerazione parte da qui”: centrosinistra a confronto a Sezze

“Verso Piazza Grande. La rigenerazione parte da qui”: è questo il titolo dell’incontro pubblico che domani, giovedì 20 settembre, si terrà a Sezze. Un appuntamento, a partire dalle 18.30, per “discutere insieme del futuro del centro sinistra e della costruzione di una alternativa di governo in grado di affrontare i problemi e sconfiggere le paure che ogni giorno vivono i cittadini dei nostri territori” spiegano gli organizzatori dell’appuntamento promosso da Rita Palombi, responsabile del Movimento Civico di Sezze e che si svolge presso il Museo Archeologico comunale, in Largo Bruno Buozzi.

“Il confronto è volto ad avviare un nuovo cammino politico che abbracci tutto il centro sinistra, le forze civiche e le associazioni, in un’ottica di interesse e sostegno verso la sfida lanciata da Nicola Zingaretti. Un percorso di avvicinamento, quindi, all’appuntamento centrale di Piazza Grande, del 13 e 14 ottobre a Roma”.

Ospiti dell’iniziativa sono i sindaci Carla Amici, Damiano Coletta, Emiliano Scinicariello, il presidente dell’Autorità isole ponziane Gennaro Di Fazio, Simona D’Alessio, Rosa Giancola, Luigi Giannini, Edvige Gioia, Carlo Pietrosanto, con le conclusioni del vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio.