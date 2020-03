Coronavirus, l'utilizzo della mascherina

In questi giorni di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Nuovo Coronavirus, capita sempre più spesso di vedere persone con la mascherina sul viso: in fila al supermercato, in macchina, per strada.

L’approvvigionamento delle mascherine è sempre più difficile, e non mancheranno presto o tardi gli approfittatori che proveranno a venderle a peso d’oro. Ma quando va necessariamente usata la mascherina? E quali sono le accortezze per indossarla?

Quando e chi deve usare la mascherina?

Ci sono categorie di lavoratori che stando a contatto con il pubblico tutto il giorno sono obbligate secondo quanto prescritto da decreto governativo a indossare protezioni che salvaguardano la loro salute e quella delle persone con cui vengono in contatto. Per le persone comuni è diverso.

Posto il fatto che occorre limitare assolutamente le uscite di casa e quando si è costretti a uscire per necessità inderogabili bisogna mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro dalle altre persone, è il caso di indossare la mascherina quando si va a fare la spesa? L’OMS e il Ministero della Salute rispondono: NO.

La mascherina va indossata SOLO nel caso in cui si pensi di essere affetti da Coronavirus e si presentano sintomi come tosse e starnuti, per prevenire il contagio di altre persone o se si accudiscono persone con sospetta infezione da Coronavirus. Dunque l'uso della mascherina è un mezzo per limitare la diffusione del virus.

Bisogna fare attenzione invece che l'utilizzo della mascherina non renda le persone più avventate e meno rispettose delle prescrizioni sanitarie e goverinative: gli unici modi per prevenire ogni contagio sono l’igiene delle mani, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca soprattutto quando si è fuori e non si è certi della pulizia delle mani, la distanza di sicurezza dalle altre persone.

Come si indossa e si toglie la mascherina?

Nel caso fossimo in condizione di dover utilizzare la mascherina, ci sono delle accortezze che bisogna obbligatoriamente seguire, pena l’inutilità della mascherina stessa, e sono:

- lavare le mani accuratamente con acqua e sapone o soluzione alcolica prima di indossare la mascherina

- coprire bene naso e bocca facendola aderire al viso

- non toccare la mascherina mentre la si indossa, nel caso avvenisse lavare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica

- sostituire la mascherina quando si inumidisce e buttare quella utilizzata in quanto sono monouso

- quando si toglie la mascherina occorre gettarla in un sacchetto chiuso facendo attenzione a prenderla per l’elastico e non toccare la parte anteriore, lavare subito dopo le mani

È assolutamente inutile l'utilizzo di più mascherine sovrapposte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni LatinaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di LatinaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery