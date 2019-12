Maltempo, albero si abbatte sul parco giochi di piazza Aldo Moro

La nottata di forte vento ha provocato gravi danni anche nel capoluogo pontino. Nella serata del 13 dicembre, come segnalatoci da un nostro lettore, un pino di grosse dimensioni ha ceduto alle forti raffiche di vento e si è letteralmente abbattuto nell'area che ospita il parco giochi per bambini di piazza Moro danneggiando gravemente uno scivolo. La situazione a Latina e in tutta la provincia è tuttora critica: si cerca di fare la conta dei danni mentre vigili del fuoco e gruppi della protezione civile rispondono a centinaia di segnalazioni e richieste di interventi soprattutto per alberi abbattuti da rimuovere su sedi stradali e anche giardini e aree private.