Pugno duro contro le auto in sosta sulle fermate dei bus, lo sfogo di un lettore: “Solo proclami”

“Apprendo - ci scrive un nostro lettore - dal vostro sito della lodevole iniziativa del Comune contro il parcheggio selvaggio delle auto sopra gli spazi riservati agli autobus denominata ‘operazione Pulizia’, con tanto di annuncio del presidente della Commissione Trasporti che é disponibile una pattuglia della Polizia Locale con tanto di carro attrezzi al seguito per far cessare tali atti di inciviltà. Purtroppo siamo all'ennesimo proclama della giunta Coletta. Il 23 ottobre alle ore 19,05 noto un veicolo ben posizionato sulla fermata del bus su via Isonzo in prossimità del Centro Commerciale ‘Orologio’, a pochi passi dal Comando Polizia Locale di Latina, ma dopo ripetute chiamate ai numeri della sala operativa e del centralino, l’unica risposta con risponditore automatico è: ‘Gli uffici sono chiusi, si prega di richiamare domani’. Come fosse una azienda commerciale: di quale sicurezza stiamo parlando? Di quale servizio inesistente si pubblicizza l'efficacia? Ancora una volta chiacchiere si, a questo ci ha abituato questa Amministrazione”.