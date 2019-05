Montano ancora la polemica e le lamentele dei cittadini per le buche a Latina. Diverse le segnalazioni per il manto disastrato sulle strade del capoluogo pontino. L’ultima ci arriva da un nostro lettore che ha segnalato la situazione alla nostra redazione e inviato anche delle foto scattate in via Duca del Mare, in pieno centro città. Una “situazione vergognosa” scrive. “Voragini enormi da cui, al passaggio delle auto, vengono sparati sassi su auto e passanti. Ormai da mesi”.