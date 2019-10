Latina, rifiuti abbandonati davanti ai cassonetti: la segnalazione che arriva da via Francia

Ancora una segnalazione sul degrado in città e sull'abbandono di rifiuti. Arriva questa volta da via Francia, zona lottizzazione Covelli, un quartiere residenziale con villette e una scuola elementare. A segnalare l'ennesimo caso di abbandono dei rifiuti è una donna che risiede nella zona e che ogni giorno è costretta a camminare sul marciapiede di via Francia schivando cumuli di rifiuti di ogni tipo.

"Questa mattina - racconta - oltre ad uno stendino e a un aspirapolvere c'era anche un materasso matrimoniale, appoggiato sulla ringhiera del corteile della scuola, circondato da cartoni e altri mobili smontati. E' uno scempio quasi quotidiano. E non appena i rifiuti vengono portati via ne compaiono immancabilmente altri. Sono gesti di inciviltà inaudita. Spero che le telecamere di Abc arrivino anche qui prima o poi".