Guanti e mascherine gettati a terra dopo l’uso: inciviltà a Latina

Mascherine e guanti gettati a terra dopo l’uso: sono tante le segnalazioni che arrivano da diverse zone della città di Latina, dal centro alla periferia. Comportamenti incivili da parte di qualcuno irrispettoso dell’ambiente e della salute degli altri. Guanti e mascherine con la diffusione del coronavirus sono entrati in questi mesi a far parte costantemente della nostra vita quotidiana, e un non corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale può diventare non solo un problema per l’ambiente ma può costituire anche un pericolo di contagio.

Queste foto sono state scattate da una nostra lettrice tra via Quarto e via Cerveteri a Latina; ma episodi come questi purtroppo se ne verificano in molte zone della città. Per sensibilizzare ad un corretto smaltimento di guanti e mascherine, la Regione Lazio ha annunciato nei giorni scorsi una campagna via social. Ricordiamo che guanti e mascherine, una volta usati, vanno gettati nell’indifferenziata. In un opuscolo pubblicato sul sito del Ministero della Salute vengono indicati i corretti comportamenti da seguire nella raccolta dei rifiuti domestici, e quindi anche per il corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale.