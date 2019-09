La segnalazione di un lettore: "PalaBianchini... PalaDisastro"

"Palabianchini in condizioni pietose; oltre 18 luci spente, tabellone elettronico guasto da 4 anni": inizia così lo sfogo di un nostro lettore che ha inviato alla nostra redazione, dopo la gara di esordio della Benacquista al palazzetto di via dei Mille di domenica sera in Supercoppa, "materiale fotografico e video per segnalare questa indecenza".

"La Benacquista Assicurazioni Basket Latina (serieA2) non reclama, il Comune grande assente ed il cittadino paga un biglietto d'ingresso simile a quello di curva dello Stadio Olimpico per questa indecenza. Senza dubbio una bella vetrina per la città, le squadre ospiti ed i tifosi locali.Pensare che a soli pochi chilometri, a Cisterna di Latina, c'è un impianto stupendo, mentre nella città capoluogo non si riesce neanche a fare la manutenzione minima indispensabile: VERGOGNA!!!".