Sosta selvaggia davanti scuola: auto lasciate sui parcheggi per i disabili

Auto lasciate sui parcheggi riservati ai disabili: non è la prima segnalazione che arriva alla nostra redazione per denunciare il triste fenomeno sempre più frequente sulle strade di Latina.

L’ultima arriva da un nostro lettore che ha immortalato quanto accaduto davanti alla scuola di via Cimarosa. Due le auto parcheggiate sugli stalli per i disabili, in barba a qualsiasi regola del codice della strada.

Nell'area di sosta della scuola, scrive il nostro lettore "si continua a parcheggiare nei posti dei disabili, anche male, con tutto che i parcheggi per tutti vicini erano liberi”.