Parcheggio selvaggio anche sul lungomare di Latina. La segnalazione da parte di una nostra lettrice che per diverse mattine ha immortalato a Foce Verde una moto in sosta nella parte riservata ai pedoni. Non solo, il mezzo è stato posteggiato anche nei pressi di una discesa sulla spiaggia. “Nessun rispetto per noi pedoni che vogliamo regalarci una passeggiata al mare”.