Parcheggio selvaggio in pieno centro: auto in sosta in mezzo alla strada

Sosta selvaggia in pieno centro a Latina. La frenesia per gli ultimi regali di Natale sta travolgendo anche i cittadini del capoluogo pontino che per le strade si dilettano in parcheggi che hanno dell’incredibile.

Questo quanto accaduto questa mattina, 19 dicembre, in piazza della Libertà, davanti al palazzo della Prefettura; le immagini sono state scattate da una nostra lettrice: come si possono vedere ci sono auto in sosta al di fuori delle strisce blu, lasciate in mezzo alla strada, intralciando il traffico.