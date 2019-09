Parcheggio fai da te in via Perissinotti a Latina. La segnalazione, non la prima, ci arriva da un nostro lettore che ha immortalato la situazione lungo la traversa di via San Carlo da Sezze, non lontano dalla autolinee nel capoluogo pontino.

Nella foto che ha inviato alla nostra redazione si vedono auto in sosta in mezzo alla strada, che ostacolano l’eventuale uscita di altre vetture parcheggiate regolarmente.

“Avete fretta di uscire? Un attimo arrivo!!” commenta con ironia il nostro lettore.