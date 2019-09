Secchione della spazzatura con un buco: “Rifiuti in strada insieme ai topi”

Degrado nella zona di via Don Torello a Latina: a causa della presenza di un secchione della spazzatura danneggiato, con un buco sul fondo, i rifiuti si accumulano in strada dove stazionano a lungo.

Come se non bastasse, prosegue il nostro lettore che si fa portavoce dei residenti della zona, in questo modo, con l'aumento della sporcizia, aumentano anche topi e formiche.

“Da tempo - spiega - è stata segnalata la presenza del secchione con il buco dal quale esce la spazzatura, ma nessuno è intervenuto”.