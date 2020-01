Siringa sul marciapiede in via Sant’Agostino a Latina: la segnalazione ci arriva da una nostra lettrice.

“Esco per una passeggiata con il cane e mi imbatto in questa siringa che si trova sul marciapiede di via Sant’Agostino, difronte al liceo scientifico Grassi, ai piedi di un albero - scrive la lettrice -. E’ lì da giorni ormai. In una zona non troppo distante dal centro e molto frequentata anche dai ragazzi considerata la vicina presenza dell’istituto superiore”.