"Siringhe in alcuni parchi di Latina": l'allarme del Corpo Forestale Volontario

Degrado urbano a Latina per la presenza di siringhe in alcuni parchi della città. A lanciare l'allarme il Corpo Forestale Volontario. L'associazione, attiva sul territorio, ha denunciato la situazione di pericolo in cui versano diversi parchi di Latina, e ci ha inviato alcune foto in cui, seminascoste tra le foglie, spuntano delle siringhe. "Per evitare spiacevoli episodi è bene quindi che il Comune di Latina si affretti a bonificare tali aree in cui sono solito giocare bambini e cani" dichiarano dall'associazione.