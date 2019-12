Strada Norma-Cori, cittadini esasperati: “E’ una mulattiera. Situazione insostenibile”

Sono pesanti i disagi per i cittadini di Norma che da oltre un mese devono fare i conti con la strada Norbana, la principale via di accesso al paese, chiusa in seguito ad una frana. Con l’arteria interdetta al traffico, la via di transito per i cittadini del centro lepino resta la strada Norma-Cori che versa in condizioni degradate, rese ancora più difficili dall’ondata di maltempo di due giorni fa.

“La situazione della strada Norma-Cori è veramente insostenibile” ci scrive una nostra lettrice che ci ha inviato questo video.

“Quella mostrata nel video è l'unica via di transito visto che da più di un mese Via Norbana è chiusa per frana. Giornalmente i cittadini di Norma sono costretti a spostarsi su questa mulattiera che era già in queste condizioni un mese fa”. Sono previsti ora lavori per il rifacimento del manto stradale; “avrebbero potuto farlo prima visto che molti di noi ci hanno rimesso gomme e ammortizzatori” conclude la nostra lettrice.