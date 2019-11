Tromba d’aria al Lido di Latina: gli effetti devastanti su una delle abitazioni

Si vede chiaramente dalle immagini che ci ha mandato una nostra lettrice quali sono stati gli effetti della tromba d’aria che lo scorso 15 novembre si è abbattuta sul Lido di Latina. Spazzati via cartelli stradali, fortemente danneggiato uno stabilimento balneare e alberi caduti come birilli.

Ma ingenti sono stati i danni anche alle civili abitazioni come ci ha testimoniato una nostra lettrice. “Ho casa a via Casilina nord - ci scrive - e mi ha letteralmente buttato giù la ringhiera”. Non solo, ma il forte vento ha danneggiato, oltre al resto, anche tegole, una pensilina e l’antenna.

“Un disastro” commenta amareggiata la lettrice costretta ora a fare i conti con i danni così come anche diversi residenti che lamentano la mancata presenza del Comune nella loro zona.