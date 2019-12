Ufficiale, in Latina prende Fatati dal Pomezia. Due under in prestito

Conferma

Domenica era Staton notato in tribuna laterale ad assistere al match Latina - Ladispoli. E il giorno prima presso la sede del club nerazzurro, all' interno dello stadio Francioni. Due indizi fanno una prova, confermata dalla firma odierna, che legherà il centrocampista Alessio Fatati al Latina Calcio 1932 fino al termine della stagione. Sostituto nel ruolo più che nelle caratteristiche di Gianmarco Gerevini, Fatati, romano classe 1989 l, vanta oltre 260 partite nei dilettanti tra D ed Eccellenza. Il punto più alto in carriera in C2 con Il Pomezia allenato da mister Farris, oggi vice di Simone Inzaghi alla Lazio. Albalonga e Trastevere le sue più recenti esperienze passate. È a disposizione per la trasferta di Budoni.

Prestiti

In uscita invece due under Formica e Choutil ceduti in prestito gratuito al Palestrina per disputare il campionato di Eccellenza.