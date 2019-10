Il Latina ritrova il sorriso davanti a Maurizi, Portici beffato e colpito nella ripesa

Sorriso

Due minuti di magia nella ripresa spezzano il sortilegio del Latina, destinsto altrimenti a lasciare sul campo altri punti e polemiche al termine di una settimana caotica. Il 2-0 al Portici regala una domenica storica al pontino doc Alessandro Micheletti, allenatore degli Allievi Provinciali, chiamato a gestire l'emergenza insieme a Carlo Graziano, tecnico della Juniores Nazionale, sotto l'occhio vigile di Agenore Maurizi in gradinata. A completare il dispositivo il preparatore atletico Carlo Albarella in tribuna centrale a chiamare le sostituzioni in collegamento con il nuovo allenatore, al quale manca l'accordo per risolvere il contratto in essere con il Teramo e tesserarsi con il Latina. In questo coro di voci la sintesi tattica è il 4-3-3 privo degli over Galasso e Corsetti tenuti in panchina al termine di una settimana caotica. Il terzino destro è così Choutil e l'esterno sinistro d'attacco è Sanseverino, che appoggia il terminale Cardella insieme a Cunzi. Morale della favola, per un primo tempo e buona parte della ripresa il Latina è paralizzato dalla paura, che rischia di trasformare la giornata in un'altra disfatta. Un triplo cambio prima del quarto d'ora della ripresa restituisce qualità in corso d'opera, specie con Corsetti e il forfait di Ranellucci determina l'ingresso in campo di Cazè, fattosi apprezzare una volta tanto dopo giornate no. E gol a parte.

Cronaca

Bruttissimo il primo tempo, in cui il silenzio di tomba sugli spalti, interrotto sporadicamente da qualche nota di malcontento, è lo specchio fedele del momento del Latina. Poche le occasioni da annotare sul taccuino. Al20' angolo di Gerevini, respinta sui piedi di Ranellucci, girata che trova Bisceglia sulla sua strada. Al 34' disattenzione di Choutil, scavalcato dal pallone che arriva a Onda, diagonale tra le braccia di Ciulla. Al 42' palla appetibile anche per Gerevini, girata spalle alla porta, alta sulla traversa. Al 46' cross di Choutil dalla destra, incornata di Cardella sul fondo.Nella ripresa è il Portici a crederci sul serio. Al 1' discesa di Improta sulla sinistra, in area serve l'accorrente Onda, mancino respinto da Ciulla. Portici vicino al vantaggio anche al 7', su uscita errata del Latina, dalla quale scaturisce l'azione che porta al sinistro a giro di Di Prisco fuori misura. Non finisce qui. Al 14' bella giocata di Improta, che addomestica la palla e nei pressi della lunetta lascia partire il destro, potente e impreciso al tempo stesso.Al 18' entrata fallosa di Ranellucci su Albanese, ammonizione e cerotti per il difensore, costretto ad uscire e sostituito da Cazè. Sarà decisivo. Al 27' Onda spedisce in area Improta, finta su Esposito, colpo a botta sicura smorzato da Ciulla in uscita. Un minuto dopo la partita prende un'altra piega. Angolo di Gerevini, si impenna il pallone in area piccola e Cazè sospinge in rete sulla linea di porta. È il classico gol che spezza l'incantesimo. Anzi alla mezz'ora Corsetti torna ad essere devastante, avversari saltati come birilli e rasoterra che si spegne all'angolino. Al 42' grande punizione di Nappo, che regala l'effetto ottico del gol. Al 50' corner di Onda, testa Carrano alta sulla traversa. Abbraccio di gruppo a fine gara. E' un Latina che vuole uscire dal tunnel. ​

Tabellino

Latina - Portici 2-0

LATINA (4-3-3): Ciulla 6.5; Choutil 5.5 (11’st Fontana 6), Del Duca 6.5, Ranellucci 6 (21’st Cazè 6.5), Esposito 6; Barberini 5.5 (11’st Corsetti 7), Begliuti6, Gerevini 6.5; Cunzi 6, Cardella 5 (11’st Fontana 6), Sanseverino 6.

A disp. Del Giudice, Tinti, Cervasio, Consoli, Atiagli. All. Micheletti

PORTICI (4-4-2): Torino 5.5; Arpino 6, Bisceglia 6 (32’st Guarracino sv), Albanese 6, Del Gaudio 6 (43’st Carrano sv); Atteo 5.5 (48’st D’Acunto sv), Nappo 6, Di Prisco 6 (22’st Boussaada sv), Blasio 6 (40’st Grieco sv); Improta 6, Onda 6.5. A disp. Marone, Mazza, Imbimbo, Coratella. All. Chianese

MARCATORI: 27’st Cazè, 30’st Corsetti

ARBITRO: Diop di Treviglio 6

Assistenti: Lauri di Gubbio e Mainella di Lanciano

Ammoniti: Atteo, Albanese, Improta, Choutil, Ranellucci, Del Duca

Note: ammoniti Choutil, Ranellucci, Del Duca, Atteo, Albanese. Rec. 3'pt, 5'st. Rec. Angoli 10-3.